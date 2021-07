Roma: Campidoglio, ok a delibera di Giunta per tutelare zona pedonale in Piazza Farnese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutta la zona pedonale, inclusa via dei Baullari, nel tratto compreso tra piazza del Teatro di Pompeo e piazza Farnese, sarà quindi vietata la sosta e consentita la circolazione solo per alcune categorie: le auto e i motoveicoli dei residenti autorizzati, per accedere a cortili ed autorimesse interne ai fabbricati, veicoli merci autorizzati secondo le modalità e nelle fasce orarie della "ZTL merci", i veicoli con targa del corpo diplomatico diretti alle aree interne dell'Ambasciata di Francia, i velocipedi, i taxi, le autovetture Ncc, nonché i veicoli Atac a trazione elettrica. "La piazza pensata nel '500 per dialogare col palazzo Farnese ad opera di Antonio da Sangallo il Giovane e Michelangelo, sarà finalmente libera dai veicoli in sosta. Ricordo inoltre che solo pochi mesi fa abbiamo regolarizzato anche il parcheggio dei monopattini e delle bici nell'area circostante, prevedendo degli stalli riservati per questi veicoli nelle vie limitrofe. Un bel lavoro di riqualificazione che si aggiunge a quello realizzato dalla Sovrintendenza", aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in movimento, Pietro Calabrese. (Com)