Russia-Italia: Ferro (Ice), Innoprom occasione per rafforzare scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno di Innoprom “in presenza” è un grande passo per i rapporti commerciali fra Italia e Russia. Lo ha affermato il presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro, durante la conferenza stampa alla fiera Innoprom di Ekaterinburg. “La nostra agenzia stima una crescita dell'export italiano del 7,6 nel 2021 e del 5,3 per cento il prossimo anno”, ha ricordato Ferro. Con le 61 imprese tecnologiche presenti oggi, ha detto Ferro, riparte la presenza alle fiere estere, “siamo orgogliosi del ruolo dell’Italia come Paese partner” e di ripartire dalla Federazione Russa, “per la solidità degli scambi commerciali fra i nostri Paesi”. L’interscambio bilaterale nel 2020 è stato di circa 18 miliardi di euro, con l’Italia che rimane il quinto fornitore della Russia. “Innovazione, digitale e sostenibilità sono i trend che caratterizzeranno i mercati post Covid”, ha proseguito Ferro. All’esposizione sono presenti aziende e organizzazioni leader globali come Leonardo, l’Agenzia spaziale italiana (Asi), Enel, Pirelli, “ma soprattutto tante piccole e medie imprese”, che "rappresentano l’eccellenza italiana nell’ambito dell’innovazione”, ha proseguito. “Guardiamo al futuro portando a Ekaterinburg dieci startup, per le quali Innoprom sarà una rampa di lancio verso l’innovazione”, ha concluso Ferro. (Rum)