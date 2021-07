Ue: Mulè, Libia e Marocco non solo problemi di Italia e Spagna, serve piano Marshall per Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia condivide con la Spagna la rilevanza strategica del Sahel e l'importanza della sua stabilità come di altri Paesi africani, si pensi al Mali e all'operazione Takuba nella quale siamo impegnati: Roma per questo promuove e sostiene un concetto di “Mediterraneo allargato” nel senso che le frontiere del mare sono le frontiere dell'Europa intera, ed è quindi fondamentale proteggere e assicurare la stabilità e la sicurezza dell'area. Così il sottosegretario alla Difesa, Giorgi Mulè, in un’intervista al quotidiano spagnolo “Abc”. “Infatti, l'errore più grande commesso dall'Ue è stato quello di pensare che la Libia e il Marocco fossero esclusivamente problemi dell'Italia e della Spagna: fin quando non si capirà che i confini del Mediterraneo sono i confini dell'Ue e non dei singoli Stati non si uscirà da questa impasse", ha detto, aggiungendo che Forza Italia “ha da sempre avuto una visione strategica e di lungo periodo in merito alla stabilizzazione dell'area grazie alla lungimiranza del presidente Berlusconi e del vicepresidente Tajani, proponendo in più sedi l'utilità irrinunciabile di sostenere un piano Marshall per l'Africa per aiutare le popolazioni africane nel loro territorio, e quindi limitarne i flussi migratori di carattere economico”, ha concluso. (Rin)