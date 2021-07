Vaccino: Speranza, campagna prosegue in maniera significativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo in un momento importante in cui il Paese vive una fase diversa dai mesi precedenti con la campagna di vaccinazioni che prosegue in maniera significativa”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo nel corso dei lavori della conferenza programmatica del Partito socialista italiano. “La situazione è cambiata in positivo negli ultimi mesi ma non dobbiamo assolutamente considerare vinta la sfida” della pandemia, ha aggiunto. (Rin)