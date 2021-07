Libia: Consiglio di Stato accusa sostenitori di Haftar di sabotare Foro dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, Mohammed Abdel Nasser, ha accusato i sostenitori del generale Khalifa Haftar di aver fatto fallire l’ultima sessione del Foro di dialogo politico libico (Lpdf), che nel corso degli incontri della scorsa settimana a Ginevra non è riuscito a concordare su una proposta di Base costituzionale in vista delle elezioni fissate il prossimo 24 dicembre. In dichiarazioni alla stampa, il portavoce del “Senato” libico ha affermato che lo scopo dei sostenitori di Haftar è ottenere una Base costituzionale che permetta al generale di candidarsi alle elezioni di dicembre. Abdel Nasser ha chiarito la posizione del Consiglio, affermando: “Noi sosteniamo il referendum sulla Costituzione, ma se il popolo dovesse rifiutarla il parlamento e il Consiglio di Stato la approveranno per una sola legislatura, o la utilizzeranno come base costituzionale provvisoria”. L’Alto Consiglio di Stato ha ribadito la necessità di tenere le elezioni il prossimo 24 dicembre, e ha espresso tutto il sostegno al governo nello svolgimento dei suoi compiti, ma “cerchiamo di far sì che le elezioni si svolgano in base a una Costituzione”, ha concluso il portavoce. (segue) (Lit)