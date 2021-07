Libia: Consiglio di Stato accusa sostenitori di Haftar di sabotare Foro dialogo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli incontri di Ginevra della scorsa settimana, “nessun consenso è stato raggiunto tra i membri dell’Lpdf su una proposta di base costituzionale”, ha affermato ieri in un comunicato la missione di sostegno dell’Onu in Libia (Unsmil). Unsmil “incoraggia i membri dell’Lpdf a continuare a consultarsi fra di loro, per ottenere un compromesso fattibile e consolidare ciò che li unisce. La missione continuerà a lavorare (…) per esplorare sforzi ulteriori per costruire un terreno comune”, prosegue la nota. Il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, ha intanto minacciato di tentare di "liberare" un’altra volta la capitale Tripoli, in caso di un fallimento del processo politico guidato dall’Lpdf sotto l’egida dell’Onu. In un’intervista con il giornalista libico Mahmoud al Misrati, Haftar ha detto che la decisione di ritirare le sue milizie dal fronte di Tripoli, dopo la fallita offensiva lanciata nell’aprile 2019, è stata una decisione “sovrana” e "una scelta difficile". “Non ci siamo pentiti dell’uso eccessivo della forza nell’attaccare Tripoli, per proteggere le vite e le proprietà della nostra gente”, ha detto Haftar. (segue) (Lit)