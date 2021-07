Libia: Consiglio di Stato accusa sostenitori di Haftar di sabotare Foro dialogo politico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il primo ministro del governo unitario nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ha fatto appello a raggiungere un’intesa su “una formula” che garantisca lo svolgimento per tempo della consultazione elettorale. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, il premier ha esortato tutte le parti e la missione Unsmil ad “assumersi le loro responsabilità”, dare priorità all’interesse pubblico e concordare su una formula che permetta al popolo libico di esercitare il suo diritto di voto. Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled al Mishri, ha invece detto che il Foro di dialogo politico “è inciampato” nel raggiungere un terreno comune, e ha ostacolato le speranze dei libici nella possibilità di scegliere i loro rappresentanti. Le ragioni delle difficoltà, secondo il presidente del “Senato” libico, sono l’intransigenza di alcuni partiti e il loro tentativo di imporre elezioni senza condizioni specifiche per la candidatura. Sulla sua pagina ufficiale, Mishri si è rivolto a Haftar dicendo: “Togliti pure l’uniforme militare, rinuncia alla cittadinanza straniera e risolvi la tua situazione legale con i crimini di guerra, ma sarai sconfitto alle urne, come sei stato sconfitto con le munizioni”. L’ambasciata statunitense a Tripoli ha commentato: “Abbiamo seguito da vicino gli incontri del Foro a Ginevra questa settimana, compresi i membri che sembrano cercare di introdurre ‘pillole avvelenate’ per garantire che le elezioni non si svolgano, prolungando il processo costituzionale oppure creando nuove condizioni che devono essere rispettate per lo svolgimento delle elezioni”. (Lit)