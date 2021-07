Scuola: Floridia (M5s), risorse e formazione per transizione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola è la principale infrastruttura culturale del paese e il motore della transizione ecologica: non è un caso che il Pnrr preveda uno stanziamento rilevantissimo di oltre 18 miliardi per consentire alla scuola italiana di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, sicurezza delle infrastrutture e connessione con i temi dell'alimentazione, dello sport, e della mobilità sostenibile. Così Barbara Floridia, sottosegretaria al ministero dell’Istruzione, intervistata nel quadro del Festival di Rai per il Sociale. “Il ministero dell'Istruzione ha recentemente stanziato 130 milioni per la riqualificazione delle mense, delle palestre, più ulteriori 40 milioni per le scuole innovative nei piccoli comuni: vogliamo poi dare un ruolo importante al cosiddetto mobility manager, figura la cui importanza è emersa nel corso della pandemia è che è destinata ad essere sempre più centrale nella vita delle scuole e delle città italiane, e aprire il ministero al contributo di esperti, associazioni e quelle realtà che da sempre sostengono il mondo della scuola”, ha detto, sottolineando la necessità di valorizzare “la rete delle scuole plastic free, green e che si occupano di mobilità sostenibile”. “Esempi virtuosi concreti da portare in tutto il Paese affinché questo approccio sistemico possa dare i suoi frutti il prima possibile e dare concretezza al concetto di sostenibilità su cui si fonda il piano Rigenerazione Scuola”, ha concluso. (Rin)