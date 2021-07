Italia-Usa: auguri per il 4 luglio da Di Maio, “alleanza costruita su condivisione valori”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha rivolto gli auguri agli Stati Uniti nel Giorno dell’Indipendenza: “Abbiamo costruito un’alleanza tra Italia e Stati Uniti sulla condivisione dei valori e su scambi proficui tra i nostri due popoli”, si legge in un tweet della Farnesina. Sempre su Twitter, l’incaricato d’affari dell’ambasciata Usa in Italia, Thomas Smitham, ha scritto: “Onorati di poter ospitare il ministro Di Maio e il segretario di Stato Blinken per celebrare il 4 luglio nello spirito di amicizia fra i nostri Paesi”, messaggio unito a un video del brindisi dei due responsabili degli Esteri nel loro recente incontro a Villa Taverna.(Res)