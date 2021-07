Covid: Speranza, partita non è vinta, varianti non ci fanno stare tranquilli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, “non dobbiamo considerare vinta la sfida" contro il Covid "e dobbiamo procedere con gradualità e prudenza anche alla luce della presenza di nuove varianti che sono da monitorare e che non ci fanno stare tranquilli”. “Guardiamo ai numeri della Gran Bretagna e vediamo che la partita è tutta da giocare e non è ancora stata vinta”, ha aggiunto intervenendo nel corso dei lavori della conferenza programmatica del Partito socialista italiano. (Rin)