Azerbaigian-Armenia: Erevan consegna a Baku mappe su posizione mine anticarro in distretti Fizuli e Zangilan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 luglio 2021, su iniziativa della Federazione Russa, l'Armenia ha consegnato alla parte azerbaigiana le mappe di circa 92 mila mine anticarro e antiuomo piantate nei distretti di Fizuli e Zangilan durante il periodo di occupazione. Lo riferisce il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian con una nota. "Esprimiamo la nostra gratitudine a Rustam Muradov, comandante del contingente di peacekeeping russo temporaneamente dispiegato nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, per i suoi servizi di mediazione nell'attuazione dell'iniziativa umanitaria per ottenere mappe delle mine", si legge nel comunicato del dicastero di Baku. Ottenere le mappe delle mine "salverà la vita di decine di migliaia di nostri cittadini, compresi quelli coinvolti nello sminamento, e accelererà l'attuazione dei progetti di ricostruzione e riabilitazione avviati dal presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, nei territori liberati, nonché il processo di rimpatrio degli sfollati interni". Come passo umanitario, la parte azerbaigiana ha consegnato all'Armenia 15 persone di origine armena, che sono state imprigionate con sentenza del tribunale e la cui pena è scaduta, si legge ancora nella nota.(Rum)