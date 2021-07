Iraq: nuovo sabotaggio rete elettrica, crollati altri tre tralicci a sud di Mosul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni passo per la risoluzione del problema dell’elettricità in Iraq richiede anni, perché l’Iraq non ha avviato realmente alcuna misura negli anni passati”, ha detto ieri il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, presiedendo una riunione dell’unità di crisi creata urgentemente lo scorso 2 luglio per la risoluzione del problema elettrico. “Se avessimo investito nell’energia solare, la questione dell’elettricità oggi sarebbe alle spalle; se avessimo investito nella produzione di gas, l’Iraq oggi lo esporterebbe invece di importarlo; se avessimo investito in centrali non a gas, l’Iraq oggi sarebbe in grado di fornire energia; se avessimo investito nella riparazione delle reti di trasmissione non vi sarebbe stata alcuna crisi, e se avessimo investito nell’interconnessione elettrica con tutti i nostri vicini saremmo stati in grado di affrontare le crisi urgenti e colmare le carenze, soprattutto nella stagione estiva”, ha proseguito Al Kadhimi. “Ho parlato con i francesi qualche mese fa di un progetto iracheno per la produzione di energia nucleare. L’Iraq ha il diritto di possedere l’energia nucleare per scopi pacifici e per la produzione di energia”, ha aggiunto il premier di Baghdad. (segue) (Res)