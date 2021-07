Iraq: nuovo sabotaggio rete elettrica, crollati altri tre tralicci a sud di Mosul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un maxi-blackout registrato in tutto il Paese, compresa la capitale Baghdad, nella notte tra giovedì primo luglio e venerdì, il premier Mustafa al Kadhimi, in visita a Roma, ha dato ordine venerdì scorso di costituire una cellula di crisi per far fronte alla grave crisi dell’approvvigionamento elettrico. I compiti della cellula consistono, secondo una nota dell’ufficio stampa del primo ministro, nell’adottare “misure immediate necessarie ad aumentare le ore di fornitura energetica”, fornire sostegno finanziario adeguato, porre fine alle violazioni e ai sabotaggi contro l’infrastruttura elettrica e punire i responsabili. In un secondo momento, il primo ministro ha licenziato il direttore generale della Compagnia per la trasmissione elettrica del Medio Eufrate, e ha ordinato di prendere provvedimenti contro altri funzionari del ministero dell’Elettricità, a causa della “negligenza” mostrata nel loro lavoro. (segue) (Res)