Iraq: nuovo sabotaggio rete elettrica, crollati altri tre tralicci a sud di Mosul (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gravità della crisi ha spinto il ministro dell’Elettricità, Majid Hantush, a presentare martedì scorso, 29 giugno, le dimissioni al premier Al Kadhimi. Secondo fonti citate dalla stampa irachena, il ministro avrebbe preso la decisione di rinunciare all’incarico per non essere riuscito ad “assicurare una quota per un vasto blocco politico in un contratto tra il ministero e una compagnia emiratina”. Proprio questo fallimento avrebbe spinto il blocco in questione a compiere sabotaggi della rete elettrica, con l’obiettivo di esercitare pressioni sul dicastero. Nelle ultime ore è inoltre circolata sui social network una lettera, attribuita allo stesso Hantush, in cui il ministro parlava del controllo esercitato dal movimento del religioso e politico sciita Muqtada al Sadr sulle attività del dicastero, missiva la cui autenticità è stata smentita da entrambi le parti. (Res)