Milano: da Comune bando per gestire due palazzine sui navigli con attività dedicate a giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le palazzine, per le quali sul piano contrattuale è prevista la concessione d'uso della durata di 12 anni, potranno essere destinate in parte (per non più del 25 per cento dello spazio aperto e della superficie complessiva degli immobili) a funzioni complementari a reddito come aree conviviali, piccole attività commerciali e artigianali, spazi per la somministrazione, che contribuiscano alla sostenibilità economica dell'iniziativa. Quanto all'offerta economica, dovrà essere in aumento rispetto al canone annuo a base d'asta calcolato sulla base dei valori di mercato e abbattuto del 70 per cento, trattandosi di soggetti no profit. "Sono due palazzine molto belle, di inizio '900, rimesse a nuovo dal Comune di recente - spiega l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. Insisto sul fatto che vengano dedicate ad attività e a servizi per ragazze e ragazzi, anche in considerazione della loro ubicazione, prossima alla Darsena e quindi a una delle zone più sollecitate dalla 'movida' giovanile. Potrebbero quindi contribuire utilmente a diversificare l'offerta di attività di intrattenimento della zona e ad alzare la qualità delle proposte di aggregazione presenti, anche attraverso la costruzione di reti di collaborazione con i servizi che già esistono negli immediati dintorni". Il termine per la consegna delle proposte è fissato per le ore 12 del 10 settembre. (Com)