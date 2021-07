Malesia: primo ministro in ripresa, presto dimissioni da ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, è in condizioni stabili e sarà dimesso presto dall’ospedale. Lo ha riferito oggi l’ufficio del premier. Il leader era stato ricoverato in un ospedale di Kuala Lumpur il 30 giugno, in seguito a un attacco di diarrea. Al paziente è stato diagnosticato un cancro al pancreas nel 2018, ma nel giugno 2020 i medici lo hanno dichiarato guarito. Secondo la nota odierna Muhyiddin è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso una recidiva; si sta curando per un’infezione e la sua salute è in miglioramento. (Fim)