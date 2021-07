Russia-Italia: Ferro (Ice), il mondo del lavoro deve innovarsi al passo con la tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'innovazione tecnologica conduce alla creazione di nuovi posti di lavoro, ma il sistema deve garantire che la formazione sia al passo con lo sviluppo. Lo ha dichiarato a “Agenzia Nova” il presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro, in occasione dell'esposizione Innoprom a Ekaterinburg. "Il tema principale è la capacità del sistema di riuscire a formare le competenze. È necessario che l'impresa e il sistema Paese investano sul capitale umano per dare la possibilità di cogliere le opportunità dei nuovi profili professionali che l'evoluzione del manifatturiero oggi apre", ha dichiarato Ferro. “Se si guarda, ad esempio, al settore dell'automotive, troviamo una grande intensità di lavoro nell'assemblaggio. Altri settori, come la verniciatura, sono completamente robotizzati, anche per salvaguardare la salute del lavoratore. La tecnologia non solo non distrugge posti di lavoro, ma offre la possibilità di riqualificare per averne di migliori”, ha osservato Ferro. (Rum)