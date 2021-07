Cile: analista Claudia Heiss a "Nova", perché solo oggi cade la Costituzione di Pinochet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile apre oggi il percorso per mettere fine alla Costituzione varata all'epoca di Augusto Pinochet. Un testo sopravvissuto 40 anni, e uscito indenne dalla transizione alla democrazia "grazie soprattutto alla connivenza del centrosinistra", spiega ad "Agenzia Nova" la politologa Claudia Heiss, capo dipartimento di Scienze politiche all'Istituto affari pubblici dell'Università del Cile. "La destra da sola non sarebbe stata capace di mantenere in vita il sistema nato nella dittatura", afferma Heiss parlando dei meccanismi di "cooptazione" che hanno permesso di "congelare" il quadro politico. Emblematica è in questo senso la legge elettorale "binominale" nata dal costituzionalista Jaime Guzman, consulente di Pinochet, entrata in vigore proprio con le prime elezioni democratiche del 1989. Una legge che neanche le presidenze del centrosinistra hanno saputo rimuovere fino al 2015. (segue) (Res)