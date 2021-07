Cile: analista Claudia Heiss a "Nova", perché solo oggi cade la Costituzione di Pinochet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea era quella di creare due grandi blocchi per dare stabilità al Paese. Ma se si fosse adottato il classico sistema maggioritario la destra sarebbe scomparsa perché di fatto, nel Paese, è minoranza. Si è quindi deciso per una legge in base alla quale in ogni collegio passavano i due deputati più votati. Stabilendo inoltre che solo nel caso in cui un partito avesse avuto il doppio dei voti dell'altro avrebbe potuto guadagnare entrambi i seggi". In pratica, gli esponenti delle due coalizioni più forti hanno visto per anni garantito il posto alla Camera, senza passare per una vera competizione elettorale. Uno schema che ha "lasciato fuori le terze forze, come il Partito comunista, che per anni si è dovuto accontentare di votare un esponente del centrosinistra. Un democristiano, per non permettere alla destra di vincere a mani basse". E, prosegue Heiss, la prevedibilità del risultato elettorale ha finito per allontanare la popolazione dalle urne, alimentando il problema dell'astensionismo che ciclicamente si cerca di risolvere con l'obbligatorietà del voto. (segue) (Res)