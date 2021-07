Cile: analista Claudia Heiss a "Nova", perché solo oggi cade la Costituzione di Pinochet (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi da considerare la quota di senatori nominati d'ufficio, circa un quarto, altra "garanzia" per la permanenza al potere di gerarchie militari (lo stesso Pinochet, prima del suo arresto, era divenuto senatore in quanto ex comandante delle Forze armate) e delle stesse famiglie politiche da decenni sulla scena. Il tutto, considerando che il "binominale" era inserito nella Costituzione, blindato quindi dalla maggioranza dei due terzi necessari per una riforma, e in una delle 18 "leggi organiche" per la cui modifica servivano i quattro settimi dell'aula. "Un sistema bloccato da tutti i lati, dunque, una camicia di forza che il Paese non ha potuto sciogliere se non nell'ultima legislatura", ricorda Heiss: "la legge è stata tolta dalla Costituzione con la riforma dell'ex presidente Ricardo Lagos, nel 2005, ma ci sono voluti altri dieci anni per vararne una nuova, quella proporzionale con cui si è eletto il parlamento nel 2017 e che ha permesso l'entrata di nuove forze politiche". (segue) (Res)