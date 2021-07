Cile: analista Claudia Heiss a "Nova", perché solo oggi cade la Costituzione di Pinochet (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il sistema "binominale" è sempre stato visto come un modo per mantenere al potere una determinata "élite politica", non altrettanto si può dire per l'elezione del presidente, con il metodo del ballottaggio. Una formula che secondo Heiss i membri della "Convenzione" finiranno per non toccare. Diverso è il discorso per l'impianto generale: "Ci sono proposte serie per introdurre una forma di governo parlamentare, alternativo al sistema 'iper presidenzialista' oggi in vigore". Sarebbe "un cambio radicale, probabilmente troppo d'impatto per un Paese che ora neanche immagina cosa significhi un sistema parlamentare", spiega la docente, immaginando che alla fine si opterà per un modello "in cui vengano attenuati i poteri del presidente, con un riequilibrio a favore del Congresso". Ed è anche probabile che, memori dei lunghi decenni di impasse, si scelga di attenuare le regole per future modifiche costituzionali, "come il quorum dei quattro settimi per le leggi organiche". (segue) (Res)