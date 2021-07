Cile: analista Claudia Heiss a "Nova", perché solo oggi cade la Costituzione di Pinochet (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regole d'ingaggio prevedono che non possano essere toccati punti chiave come "il carattere democratico, la Repubblica, i trattati internazionali ratificati dal Cile, elemento importante per gli investitori soprattutto se si pensa ai numerosi accordi commerciali, e le sentenze passate in giudicato". In linea di principio l'assemblea non dovrebbe "neanche sostituirsi ad altri poteri dello Stato, esercitando, come successo in altri Paesi, funzioni proprie ad esempio del Parlamento o del governo. Queste istituzioni continueranno a vivere secondo la costituzione del 1980. Ma una cosa è quanto scritto sulla Carta e altro è la realtà", avverte Heiss ricordando il "discredito" della vecchia Carta, già testimoniato da alcune recenti sentenze della Corte costituzionale, nella pratica non ascoltate dalla società. (segue) (Res)