Cina: si conclude oggi il nono Forum mondiale per la pace

- Si conclude oggi il nono Forum mondiale per la pace, organizzato dall’Università Tsinghua di Pechino e dall’istituto governativo Chinese People’s Institute of Foreign Affairs (Cpifa). Al Forum, sul tema “Cooperazione per la sicurezza internazionale nell’era post-pandemia: protezione e pratica del multilateralismo”, partecipano cento studiosi provenienti da dodici Paesi. L’edizione di quest’anno si concentra, in particolare, sull’influenza delle relazioni sino-americane sull’ordine internazionale, sulla geopolitica nell’era digitale, sull’iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and road initiative (Bri), sulla ripresa economica globale, sulla cooperazione per la sicurezza nella regione Asia-Pacifico, sui rapporti tra Cina e India, sulla riduzione degli armamenti strategici, sul ruolo dei Paesi Brics (Russia, India, Cina e Sudafrica). Ad aprire il Forum ieri è stato il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, con un discorso che ha toccato i temi della pandemia, del terrorismo, dell’Afghanistan, della Corea del Nord, dell’Iran e di Taiwan. (segue) (Cip)