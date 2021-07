Irlanda del Nord: leader Dup Donaldson, protocollo Brexit porta a perdite economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Irlanda del Nord rischia di perdere diverse opportunità economiche a causa del protocollo inserito nell'accordo per la Brexit fra Regno Unito e Ue. Lo ha affermato il nuovo leader del partito unionista Dup, Jeffrey Donaldson, in un'intervista a "Sky News". "Credo che ci siano opportunità per il futuro, ma non possiamo coglierle a causa di queste inutili barriere. Gran parte della nostra catena di approvvigionamento proviene dalla Gran Bretagna, che tu sia un consumatore che acquista beni al supermercato o un'azienda che fa affidamento su componenti per il processo di produzione", ha rilevato Donaldson. "Dobbiamo risolvere il problema della catena di approvvigionamento, dobbiamo ripristinare il posto dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito, sia sul mercato che a livello costituzionale", ha aggiunto. (segue) (Rel)