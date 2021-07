Maltempo: Coldiretti, salva da siccità con portata bacino del Po in calo del 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maltempo è atteso al Nord: il bacino del Po soffre un crollo delle portate fino al 30 per cento rispetto alla media storica, con la siccità interessa l'intero bacino padano dove si ottiene oltre un terzo della produzione agricola italiana. Lo scrive la Coldiretti commentando l'allerta della Protezione civile in Veneto, Lombardia ed Emilia. “La pioggia è attesa per combattere la siccità nelle campagne ma per essere di sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente provocano danni poiché i terreni non riescono ad assorbire l'acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti: a preoccupare gli agricoltori è soprattutto la grandine per i danni irreversibili che provoca alle colture in campo”, si legge in una nota. (Com)