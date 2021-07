Difesa: Mulè, Europa deve avere visione comune sulla sicurezza cyber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa deve dotarsi di una sovranità tecnologica: gli attacchi cyber sono una minaccia potenzialmente letale per il sistema democratico, perché in grado di neutralizzare ospedali, centrali elettriche e tutti i sistemi vitali di un Paese. Così il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè in un’intervista al quotidiano spagnolo “Abc”. “Per questo l'Europa deve avere una visione comune in materia di difesa e cybersicurezza: intendiamo costruire un sistema di difesa che abbia l'ambizione di guardare alla sicurezza europea più che alla sicurezza nazionale, e in parte lo stiamo già facendo con il programma Eurofighter nel quale partecipano Spagna, Italia, Germania e Regno Unito con l'obiettivo di condividere e implementare capacità sia militari che industriali", ha detto. (Rin)