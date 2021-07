Migranti: Libia, Guardia costiera intercetta 132 migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dello Stato maggiore della Marina militare libica, generale Masoud Abdel Samad, ha annunciato ieri il salvataggio di 132 migranti di diverse nazionalità asiatiche, arabe e africane, diretti verso le coste europee a bordo di un gommone. Lo ha reso noto Abdel Samad in un post su Facebook dichiarando che, non appena ricevuta la richiesta di soccorso, l’imbarcazione “Ras Gedir” della Guardia costiera libica si è recata immediatamente sul luogo del naufragio. Il generale ha precisato che, non appena terminata l'operazione di salvataggio, i migranti sono stati trasferiti all'Agenzia anti-immigrazione illegale (Dcim) libica; due dei migranti sono stati invece consegnati a organizzazioni umanitarie, per gli aiuti necessari. Abdel Samad ha confermato che la Guardia costiera libica sta portando avanti con successo molte operazioni di salvataggio. Il primo ministro del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, ha invitato a più riprese i Paesi dell'Unione europea a collaborare con il governo libanese nella lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina, indicando che questa crisi riguarda entrambe le parti, non solo la Libia. (Lit)