Milano: nella notte 17 enne aggredito a colpi di catena in piazzale Cadorna

- Intorno a mezzanotte e venti di ieri a Milano un 17 enne è stato aggredito, pare anche con una catena, in Piazzale Cadorna. La polizia di stato indaga per ricostruire la dinamica e le cause del brutale pestaggio di cui è stato vittima il giovane. Quando sono arrivati sul posto i soccorritori hanno subito riscontrato contusioni e ferite al cranio e al volto. Il 17 enne è stato portato in codice giallo all'Ospedale Fatebenefratelli di Milano. (Rem)