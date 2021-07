Busto A: la ragazza lo lascia e lui chiede 500 euro al nuovo compagno, arrestato 19 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenta di estorcere 500 euro a un coetaneo come "risarcimento" per la fine della sua relazione sentimentale: un albanese di 19 anni è stato arrestato questo pomeriggio con un complice tunisino di 24 anni dagli investigatori del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio in flagrante tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di un coltello. La vittima, un italiano coetaneo dell'albanese, si era visto contattare in più occasioni dallo straniero che, con messaggi e chat sul cellulare, gli chiedeva insistentemente la somma di denaro minacciando apertamente, in caso contrario, di ucciderlo. Il pretesto di tale richiesta era la fine della sua relazione con una ragazza che si era poi legata sentimentalmente alla vittima. Alle richieste on line ne era seguita una fatta di persona quando, pochi giorni fa, la vittima, l'albanese e il suo complice nordafricano si erano casualmente incontrati in un locale di Busto Arsizio. In quella occasione però una Volante del Commissariato di via Foscolo, intervenuta per altri motivi, era stata avvicinata dal diciannovenne italiano che aveva confidato il suo problema agli agenti i quali, naturalmente, lo avevano invitato a denunciare i taglieggiatori. (segue) (Rem)