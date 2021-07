Busto A: la ragazza lo lascia e lui chiede 500 euro al nuovo compagno, arrestato 19 enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori della Polizia hanno rapidamente identificato i due malviventi, l'albanese domiciliato a Cassano Magnago e il Tunisino irregolare e senza fissa dimora, entrambi con precedenti, e intorno alle 14 di ieri si sono appostati nelle vicinanze del luogo stabilito per la consegna del denaro, un bar di Gallarate. Qui i due complici hanno nuovamente minacciato la vittima pretendendo la consegna del denaro perché, in caso contrario, lo avrebbero accoltellato. A quel punto i poliziotti sono interventi bloccando gli estorsori dopo una accanita resistenza. L'abanese teneva effettivamente nella tasca della felpa un coltello da cucina appuntito, che ha estratto ma che gli è stato tolto di mano. Per entrambi, d'intesa con il PM, è scattato l'arresto in flagrante tentata estorsione e resistenza a pubblici ufficiali in concorso, e l'albanese è stato denunciato anche per il possesso del coltello. Per i due si sono spalancate le porte del carcere. (Rem)