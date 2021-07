Medio Oriente: palloni incendiari da Gaza, nuovo raid israeliano sull’enclave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, secondo il ministero della Salute di Ramallah, un giovane palestinese è stato ucciso ieri sera in Cisgiordania in quello che l’esercito israeliano ha presentato come “un violento scontro” tra palestinesi e coloni ebrei. Secondo i media palestinesi l’uomo, Mohammed Farid Ali Hassan, è stato colpito dalle forze israeliane nella cittadina di Qusra, a sud di Nablus. Secondo i militari israeliani, il giovane avrebbe lanciato dal tetto di un edificio un oggetto sospetto, successivamente esploso presso le forze dello Stato ebraico, e queste in risposta avrebbero aperto il fuoco contro di lui. Lo scontro avvenuto presso Qusra ha visto la partecipazione di circa 100 palestinesi e 30 coloni, secondo quanto riportano i media israeliani. (Res)