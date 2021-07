Euro 2020: assessore Lazio, grazie a prefetto e questore Roma per straordinario impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il prefetto Matteo Piantedosi e il questore Mario Della Cioppa per lo straordinario impegno delle forze dell'ordine nel controllo dei tifosi nel far rispettare le regole sanitarie per la partita Ucraina-Inghilterra che si è svolta ieri a Roma. E' stato fatto un lavoro encomiabile, ancora una volta è stata dimostrata professionalità dalle nostre forze dell'ordine, anche per la tutela sanitaria e il contrasto alla pandemia". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)