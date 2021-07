Cipro: quattro vittime finora per incendio nel centro-sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro le vittime finora accertate dell’incendio che si è scatenato ieri a Cipro, fra le località di Odou e Ayios Vavatsinias, nell'area centromeridionale dell'isola. Come ha reso noto il ministro dell’Interno, Nicos Nourris, a perdere la vita sono stati quattro lavoratori agricoli di origine egiziana, che erano stati dati per dispersi nelle prime ore dell’incendio. Il portavoce del governo cipriota, Marios Pelekanos, ha spiegato che “la situazione resta difficile, ma siamo ottimisti”, grazie anche all’aiuto fornito da altri Paesi per aiutare le autorità locali a domare l’incendio. Grecia, Israele e Italia invieranno aerei anti incendio, ha detto Pelekanos, ripreso dal portale “Cyprus Mail”. Attualmente le autorità di Nicosia stanno impiegando 11 velivoli per contenere le fiamme. (Gra)