Business news: Usa, richieste sussidio disoccupazione in calo a 364 mila nell'ultima settimana

- Negli Stati Uniti il numero di richieste del sussidio di disoccupazione è diminuito a 364 mila la scorsa settimana, in quello che è il livello più basso mai registrato dall'avvio della pandemia di Covid-19, nel marzo del 2020. Lo fa sapere oggi il dipartimento statunitense del Lavoro, secondo il quale nella settimana conclusa il 26 giugno sono state registrate in totale 364 mila domande, con un calo di 51 mila rispetto a quelle conteggiate nella settimana precedente. Il livello di richieste è anche inferiore alle stime del Dow Jones, che prevedeva in totale 390 mila domande. Come osserva la "Cnbc", il dato appare una buona notizia nel quadro di un'attesa ripresa post-Covid, a prova di una progressiva normalizzazione del quotidiano e di riavvio dei servizi. Secondo l'aggregatore di dati FactSet, domani il governo di Washington dovrebbe annunciare che 675 mila nuovi posti di lavoro sono stati creati a giugno. (Nys)