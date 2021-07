Business news: conclusa al Cairo la costruzione cinese di un ponte sospeso tra i grattacieli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa al Cairo la costruzione dell'iconico ponte sospeso che collega due edifici per uffici nel distretto centrale degli affari nella nuova capitale amministrativa egiziana da parte di una società cinese. Lo ha reso noto il "Quotidiano del popolo", l'organo ufficiale del Partito comunista cinese (Pcc). I lavori sono stati eseguiti dalla società China State construction engineering (Cscec). Il ponte, in acciaio, presenta una campata di 31,4 metri e pesa 161 tonnellate. Dai media cinesi viene definito "simbolo del Corridoio dell'amicizia Cina-Egitto" o "Porta della cooperazione Cina-Egitto". Questa è la prima volta che la società di costruzioni cinese ha adottato in Egitto una tecnica che prevede l'assemblaggio a terra della struttura e successivamente la sua installazione e che "fa guadagnare tempo e riduce i rischi per la sicurezza", ha reso noto la compagnia. (Cip)