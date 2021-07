Business news: Bers, economia Egitto continuerà a crescere, +4,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Egitto continuerà a crescere, con un tasso del 4,2 per cento nell'anno solare 2021 e del 5,2 per cento nell'anno solare 2022. E' questa la previsione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo contenuta nel rapporto sulle Prospettive economiche regionali. L'Egitto è stato tra i pochi Paesi al mondo a registrare una crescita economica nell'anno solare 2020 (1,5 per cento), segnato dallo scoppio della pandemia Covid-19. Nel 2019, l'economia egiziana era cresciuta del 5,7 per cento. Tuttavia, considerando l'anno fiscale egiziano (primo luglio - 30 giugno), la Bers prevede una decrescita al 2,5 per cento nell'anno fiscale 2020-21 - che si conclude domani -, per poi raggiungere un 4,5 per cento nel 2021-22. La crescita economica nei primi tre trimestri dell'anno fiscale 2020-21 è stata in media dell'1,9 per cento, guidata da miglioramenti nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, nell'agricoltura, nelle telecomunicazioni e nell'edilizia, compensati da un'attività manifatturiera fiacca e da un debole introito dal settore turistico. Il settore delle telecomunicazioni dovrebbe continuare a crescere, mentre il calo dei tassi di disoccupazione dovrebbe sostenere i consumi e gli investimenti privati, mentre i flussi di investimenti diretti esteri dovrebbero aumentare, secondo la Bers. I fattori di rischi sono: una lenta diffusione della vaccinazione, una debole prospettiva del settore turistico e un rallentamento dello slancio nei principali progetti d'investimento. Su base regionale, tra i Paesi del Mediterraneo orientale e meridionale (Semed) presi in esame dalla Bers, l'Egitto registra la performance migliore. Gli sviluppi della pandemia di Covid-19, l'andamento della campagna vaccinale e la risposta fiscale alla crisi dell'economia nell'area Semed rischiano di riflettersi in diverse velocità di ripresa economica, evidenzia la Bers. Secondo l'istituzione, la ripresa in tutta la regione sarà probabilmente compromessa dal lento riavvio del turismo mondiale, dalle crescenti pressioni fiscali, mentre l'incertezza politica in alcuni Paesi sta ritardando le riforme necessarie per stimolare la crescita e sostenere il recupero. La regione Semed dovrebbe crescere del 3,5 per cento nel 2021, dopo una contrazione del 2,1 per cento nel 2020. Si prevede una crescita più forte nel 2022 (4,6 per cento), sostenuta da una ripresa globale dell'attività economica, dalla riduzione dell'incertezza, dall'attuazione di riforme a livello imprenditoriale, dal turismo e dall'afflusso di Ide. (Cae)