Business news: Egitto, Banca centrale riceve ultima tranche finanziamento Fmi

- L'Egitto ha ricevuto l'ultima tranche del prestito del Fondo monetario internazionale (Fmi) pari a 1,7 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il vice governatore della Banca centrale egiziana, Ramy Abul Naga, durante un incontro organizzata dalla Camera di commercio degli Stati Uniti. L'Egitto ha ottenuto 20,2 miliardi di dollari dall’Fmi negli ultimi cinque anni attraverso tre diversi prestiti. Secondo quanto riferito dal capo della missione dell’Fmi in Egitto, Celine Allar, attualmente Il Cairo non sembra necessitare di ulteriori finanziamenti esterni. “Le riforme strutturali in futuro per l'Egitto, sono di fornire una maggiore opportunità per il settore privato di partecipare alla crescita e impiegare più lavoratori", ha affermato la Allar. In particolare, il Paese deve lavorare per un maggiore integrazione della sua economia con i mercati internazionali, riducendo le barriere alle esportazioni. L’Fmi ha approvato il rilascio del prestito all’Egitto il mese scorso come parte di un programma di 5,4 miliardi di dollari istituito nel giugno 2020 per sostenere il Paese ad affrontare la crisi pandemica, di cui 2 miliardi erogati al raggiungimento dell’accordo. L’Fmi ha dato il via libera al rilascio di 1,6 miliardi di dollari a dicembre dopo aver concluso che il governo egiziano stava gestendo bene la crisi. (Cae)