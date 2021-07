Business news: Iraq, Banca industriale lancia iniziative per prestiti fino a 11 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca industriale dell’Iraq ha annunciato il lancio di due nuove iniziative per la concessione di prestiti, per un tetto massimo di 20 miliardi di dinari (11,5 milioni di euro). Secondo il direttore della Banca, Bilal Sabah, la prima iniziativa, legata alla Banca centrale, prevede un interesse del 3 per cento, una scadenza a 15 anni e un periodo di tre anni di grazia. L’altra iniziativa prevede la concessione in prestito di 250 milioni di dinari (144 mila euro) in contanti, che forse saranno aumentati fino a un miliardo (575 mila euro), esclusivamente “per progetti che richiedono materie prime e non necessitano dell’importazione di una linea produttiva”, ha detto Sabah. (Res)