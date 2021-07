Business news: Uganda, in vigore accisa del 12 per cento sui dati mobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore in Uganda l'accisa del 12 per cento sui dati mobili dei cittadini ugandesi. La tassa, approvata all'inizio di quest'anno attraverso un emendamento del parlamento, sostituisce la contestata tassa sui social media, un'imposta giornaliera sui servizi over-the-top (Ott) introdotta nel 2018 sull'utilizzo delle piattaforme di social media che aveva innescato delle violente proteste guidate dal politico dell'opposizione Robert Kyagulanyi, meglio noto come Bobi Wine, violentemente disperse dalle forze di sicurezza. Il superamento del provvedimento si è reso necessario anche perché la precedente tassa è riuscita a raccogliere circa 14 milioni di dollari nell'anno finanziario 2018-2019 a fronte di una previsione di 80 milioni di dollari, questo poiché molti utenti ugandesi hanno trovato il modo di aggirare il provvedimento utilizzando le reti private virtuali (Vpn). In base al nuovo provvedimento, la tassa non verrà addebitata sui dati mobili acquistati per la fornitura di servizi medici e di istruzione, ma non è chiaro in che modo verrà fatta la distinzione. (Res)