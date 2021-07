© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 4 luglio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3562m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un impulso instabile transita sul Nordovest italiano portando un generale peggioramento delle condizioni meteo, con transito di rovesci e temporali possibili un po' ovunque ma soprattutto in Valpadana, specie durante le ore pomeridiane. Fenomeni localmente intensi, in sconfinamento anche alla riviera ligure, specie tra savonese e genovese. Temperature in generale diminuzione. (Rpi)