Business news: Greenpeace sollecita Samsung a emissioni zero in Corea del Sud e Vietnam

- Il colosso sudcoreano Samsung dovrebbe convertirsi al solo utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili in Corea del Sud e Vietnam - i principali siti produttivi del conglomerato dell'elettronica - nonostante entrambi i Paesi stiano pianificando la realizzazione di nuove centrali termoelettriche a carbone. E' quanto afferma un rapporto pubblicato da Greenpeace nella giornata del 29 giugno. L'organizzazione ambientalista elogia Samsung per aver raggiunto lo scorso anno l'obiettivo di ricorrere per il 100 per cento a fonti rinnovabili in Cina, Europa e Stati Uniti, ma avverte che gli sforzi di sostenibilità ambientale del gruppo sudcoreano rischiano di essere eclissati da quelli di altre multinazionali tecnologiche che "stanno utilizzando il loro potere d'acquisto" per finanziarie e acquisire capacità di generazione eolica e fotovoltaica. Ad oggi Samsung si affida ancora ai combustibili fossili per l'82 per cento del suo fabbisogno energetico. Corea del Sud e Vietnam sono cruciali per il profilo energetico di Samsung, che secondo il rapporto di Greenpeace concentra in quei due Paesi circa l'80 per cento dei suoi consumi energetici. (Git)