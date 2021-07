Business news: India, Congresso critica nuovo pacchetto di sostegno e stimolo presentato dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rahul Gandhi, esponente di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione, ha criticato il nuovo pacchetto di misure di sostegno e stimolo per i settori colpiti dalla seconda ondata di pandemia di coronavirus presentato ieri dal governo . “È un’altra farsa”, ha dichiarato il politico su Twitter, argomentando che gli aiuti non aiutano le famiglie a pagare il cibo, i farmaci o le spese scolastiche per i figli. Un altro dirigente del partito, Palaniappan Chidambaram, ha aggiunto che “una garanzia sul credito non è un credito” e che “credito significa più debito”. A suo parere servirebbero, invece, provvedimenti a sostegno della domanda per rivitalizzare l’economia. (Inn)