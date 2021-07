Business news: rapporto Adp, libri paga Usa in aumento di 692 mila unità a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I libri paga delle aziende statunitensi sono cresciuti di 692 mila unità nel mese di giugno. Lo rende noto in un rapporto Automatic Data Processing (Adp), fornitore di servizi per la gestione delle risorse umane, secondo cui “la crescita dei libri paga privati è aumentata ad un tasso più veloce del previsto a giugno grazie ad un'esplosione delle assunzioni nel settore dell'ospitalità”. Il settore ricettivo infatti ha registrato il più forte guadagno in termini di assunzioni con 332 mila nuovi lavoratori, seguito dall’istruzione e i servizi sanitari con 123 mila dipendenti assunti, commercio, trasporti e servizi pubblici con 62 mila lavoratori in più e i servizi professionali con 53 mila nuove assunzioni. Nell’ambito della produzione dei beni, il comparto delle costruzioni e manifatturiero sono aumentati rispettivamente di 47 mila e 19 mila unità. I guadagni di lavoro sono stati ancora una volta distribuiti in modo uniforme tra i settori per dimensione. Il guadagno di 692 mila libri paga è stato ben al di sopra della stima del Dow Jones, il più noto indice azionario della borsa di New York, che ne aveva previsti 550 mila, anche se è sceso al di sotto degli 886 mila di maggio. (Res)