Business news: Cina, il presidente di Meituan partecipa alle celebrazioni per il centenario del Pcc

- Wang Xing, fondatore, presidente e amministratore delegato della principale società di consegne di cibo della Cina, Meituan, ha partecipato alle celebrazioni del centesimo anniversario del Partito comunista cinese (Pcc), nonostante un'indagine antitrust in corso a carico della sua società. Lo ha riferito il quotidiano cinese "South China Morning Post". Wang, la cui azienda è indagata per possibili violazioni delle leggi antitrust cinesi, è stato visto tra il pubblico durante le celebrazioni della cerimonia in Piazza Tienanmen. Lo scorso maggio proprio Wang era stato al centro di polemiche sui social media a causa della pubblicazione di una poesia cinese tradizionale che era stata interpretata come una critica all'indirizzo del governo. Wang aveva rimosso la poesia e respinto le accuse, ma le azioni di Meituan erano crollate fino al 9,8 per cento a Hong Kong, il più grande calo percentuale in un solo giorno nell'arco di due mesi, perdendo 16 miliardi di dollari di capitalizzazione. Dopo aver donato una quota di 2,3 miliardi di dollari per la ricerca scientifica, Meituan, con sede a Pechino, sta affrontando da aprile le indagini dell'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (Samr) con potenziali multe fino a 700 milioni di dollari. (Cip)