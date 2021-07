Business news: Cina, colosso e-commerce Alibaba pronto a entrare nel gruppo Suning

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante dell'e-commerce cinese Alibaba è pronto a fare il suo primo, importante investimento dopo la multa record comminatagli dalle autorità antitrust di Pechino, chiudendo un accordo per l'acquisto di una partecipazione nel gruppo Suning, del miliardario cinese Zhang Jindong. Lo riferisce la rivista accademica cinese "China Economic Review". L'accordo prevede un'aggiunta alla quota del 20 per cento che Alibaba attualmente possiede nella società cinese delle vendite al dettaglio di elettrodomestici, elettronica e beni di consumo. L'investimento potrebbe segnalare un ritorno di Alibaba sul mercato, dopo che lo scorso 12 aprile l'Autorità cinese per la regolamentazione del mercato ha inflitto all'azienda una multa da 18 miliardi di yuan (circa 2,79 miliardi di dollari) per abuso di posizione dominante. (Cip)