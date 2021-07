Business news: Cina, società petrolifere stimano un aumento dell'utile netto nei primi sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giganti cinesi dell'industria petrolifera, Sinopec e PetroChina, stimano un aumento dell'utile netto per i primi sei mesi dell'anno per via dell'aumento dei prezzi del greggio e del sostanziale miglioramento dell'economia globale. Lo ha riferito la rivista accademica cinese "China Economic Review". Sinopec ha previsto un reddito netto compreso tra 36,5 miliardi di yuan (5,6 miliardi di dollari) e 38,5 miliardi di yuan per il periodo da gennaio a giugno del 2021, riprendendosi da una perdita di 22,9 miliardi di yuan nello stesso periodo semestrale dell'anno precedente. Nella prima metà del 2019, la previsione di Sinopec era inferiore, pari a 31,3 miliardi di yuan. PetroChina ha previsto un aumento degli utili da 75 miliardi a 90 miliardi di yuan. Entrambe le società hanno affermato che il miglioramento delle condizioni economiche globali ha aumentato la domanda di petrolio, gas e prodotti petroliferi. (Cip)