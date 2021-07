Business news: Mastercard, Pmi Emirati ottimiste su crescita nei prossimi 12 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piccole e medie imprese (Pmi) degli Emirati Arabi Uniti hanno aspettative ottimistiche di crescita per i prossimi 12 mesi, con almeno due terzi di esse che prevedono una crescita o una stabilizzazione delle entrate. È quanto emerge dal Confidence index elaborato da Mastercard per le Pmi in Medio Oriente e Nord Africa, secondo cui circa il 60 per cento delle imprese coinvolte ha l’obiettivo di mantenere e accrescere il proprio volume di affari. Per il 40 per cento delle Pmi, un accesso più immediato a finanziamenti è un aspetto chiave della crescita, mentre il 34 per cento ha indicato l’accettazione di pagamenti digitali e un altro 34 per cento ha segnalato la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale. Secondo il Fondo Khalifa per lo sviluppo delle imprese, negli Emirati operano più di 400 mila Pmi, che forniscono lavoro all’86 per cento della forza lavoro nazionale. (Res)