Business news: Iraq, Basrah Gas ottiene prestito da 360 milioni di dollari per ridurre fenomeno flaring

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica irachena Basrah Gas ha ottenuto un prestito da parte dell’International Finance Corporation della Banca mondiale di 360 milioni di dollari, per ampliare uno dei più grandi progetti di riduzione del gas flaring a livello globale e per soddisfare la domanda di energia nel Paese. Basrah Gas - joint venture tra lo stato iracheno, Shell e Mitsubishi – ha riferito in una nota che il prestito contribuirà al principale progetto di crescita della società, l'impianto di estrazione Basrah Natural Gas Liquids. L'espansione contribuirà ad aumentare la capacità della compagnia di elaborare ulteriori 400 milioni di piedi cubi standard di gas al giorno dai produttori vicini, un aumento del 40 per cento rispetto all'attuale capacità della compagnia. Inoltre, il progetto contribuirà a ridurre le emissioni di gas serra di circa 10 milioni di tonnellate all'anno. L'Iraq, il secondo produttore di petrolio dell'Opec, prevede di eliminare il fenomeno del gas flaring (combustione di gas in eccesso estratto insieme al petrolio) entro il 2022. La Banca Mondiale stima che circa 16 miliardi di metri cubi di gas dai giacimenti iracheni siano stati bruciati nel 2015 a causa della combustione del gas in eccesso nei giacimenti petroliferi, con un ingente danno economico e ambientale. Uno studio del 2018 di Siemens ha rilevato che l'Iraq potrebbe risparmiare circa 5,2 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni riducendo il gas bruciato dai suoi giacimenti oltre ad altri sforzi per l'efficienza della generazione di energia. Infatti, l’Iraq è costretto a importare gas dal vicino Iran per colmare la carenza di gas per l'energia. (Res)