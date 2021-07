Business news: Algeria, esportazioni in aumento del 45 per cento fino a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di idrocarburi effettuate dalla compagnia nazionale algerina degli idrocarburi, Sonatrach, sono aumentate del 45 per cento nei primi cinque mesi dell'anno. Il valore delle esportazioni ha raggiunto i 12,6 miliardi di dollari a fine maggio, segnando un significativo incremento rispetto agli 8,7 miliardi di dollari di fine maggio 2020. Lo ha annunciato Boutaleb Mohamed Rachedi, direttore del Performance Management del gruppo, nel corso di una conferenza stampa dedicata alla presentazione dei risultati di Sonatrach per il 2020 e per i primi cinque mesi del 2021. Nei primi cinque mesi di quest'anno sono state esportate, secondo le stime, 41 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (mTep), a fronte dei 33 mTep registrati a fine maggio 2020, ha affermato. Anche il mercato interno ha registrato un incremento della commercializzazione di idrocarburi, che nei primi cinque mesi del 2021 si è attestato a 27 mTep, a fronte di 25 mTep nello stesso periodo del 2020. La produzione primaria di idrocarburi effettuata nei primi cinque mesi dell'anno è stata di 78 mTep, contro i 75 mTep dello stesso periodo del 2020 (+4 per cento). In particolare, il 22 per cento delle esportazioni riguarda il greggio, il 68 per cento il gas naturale, il 5 per cento il Gpl e il 5 per cento i condensati. Per quanto riguarda l'attività di raffinazione, si è attestata a 12,2 mTep da gennaio a maggio 2021, rispetto agli 11,8 mTep nel 2020. Quanto alle importazioni di prodotti raffinati, Sonatrach è riuscita a ridurle sensibilmente: sono scese da 668 mTep a 112 mTep nello stesso periodo di riferimento. (Ala)