Business news: Bers, Marocco, prevista nel 2021 crescita economica del 4,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2021 è prevista una solida ripresa dell’economia del Marocco, con una crescita del Pil del 4,5 per cento, grazie al relativo successo della campagna vaccinale e della conseguente ripresa del settore turistico. È quanto emerge dalle previsioni di crescita economica per la regione del mediterraneo meridionale e orientale pubblicate dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). “Alla luce della pandemia da Covid-19 e delle relative misure di contenimento, l’economia del Regno ha subito una contrazione del 6,3 per cento nel 2020”, si legge nel rapporto. In particolare la Bers ha indicato una diminuzione dell’8,6 per cento per il settore agricolo, colpito dalla siccità, e del 5,8 per cento per le attività non agricole, principalmente turismo, trasporti, vendita al dettaglio e manifattura. Le previsioni per la ripresa economia marocchina risultano superiori rispetto alla media regionale che si registra intorno al 3,5 per cento. La Banca europea indica che il Regno beneficerà anche di una buona stagione delle piogge e della ripresa prevista in Europa, principale partner commerciale del Marocco, nonché del “rafforzamento delle esportazioni del settore dei fosfati e automobilistico”. Il rapporto della Bers prevede per il 2022 un’espansione economica più lenta, con una crescita del Pil del 3,5 per cento e un graduale ritorno al ritmo dei livelli pre-pandemia. (Mar)